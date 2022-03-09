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Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша міжнародна ізоляція РФ

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Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша міжнародна ізоляція РФ
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі неминуча подальша міжнародна ізоляція Росії.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Російський наліт на Маріуполь, внаслідок якого постраждали пологовий будинок та дитяча лікарня, не можна не назвати нічим іншим, ніж воєнним злочином. Володимир Путін убиває безневинних жінок та дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії", - заявив Петр Фіала.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.

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Топ коментарі

  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Разом з ху*лом треба буде вішати і меркель .Стара су*а вигодувала кацапів.
  • Юрій Яцуляк
    Невже вони не зрозуміли - що путіну на це вже начхати... Його може зупинити тілька поразка його війська від ЗСУ.
  • Bogdan Resvii
    говно в нього тече, а не нафта.
    й твердий кал замість моску.
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