Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ
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За даними розвідки, військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться у повідомленні.