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Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

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Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ
За даними розвідки, військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • olele
    Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

    🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

    🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
    Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
  • НБ
    Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
  • Ksenia VB
    Вони можуть здатись і не робити біди.
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