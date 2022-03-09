Російські окупанти просуваються дуже повільно, бо все українське суспільство чинить опір, - Данілов

Війська РФ рухаються територією України дуже-дуже повільно. ЗСУ, тероборона та звичайні громадяни б'ють ворога на всіх напрямках.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони рухаються дуже-дуже повільно, тому що б‘ємо ворога на всіх напрямках. Відпрацьовує Тероборона, відпрацьовує ССО, відпрацьовують філігранно військові. По всім напрямкам там, де вони бажали просунутись, зараз просуваються набагато довше. Бо все суспільство робить опір. До того ж дух нашого суспільства дуже шалений і я не бачу жодної можливості, щоб ворог переміг", - пояснив він.

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