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Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності"

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Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності"
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон різко засудив завданий російськими військами авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі, додавши, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Twitter Джонсона.

"Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - заявив прем’єр.

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Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада Маріуполя повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.

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Топ коментарі

  • Валера Крупа
    Как же сейчас не хватает Америке Рональда Рейгана,а старой доброй Англии Сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля или Маргарэт Тэтчер!
  • GoodWin
    решайте быстрее
  • Vlad_Len
    Британці чи не єдині, окрім українці) в Європі, у кого є величезні титанові яйця. Все інше в Європі - мотлох.
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