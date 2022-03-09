ЗСУ без втрат вибили російських окупантів із Дергачів на Харківщині, - Синєгубов

ЗСУ вигнали російських окупантів з Дергачів на Харківщині та взяли під повний контроль територію міста.

Про це у Telegram повідомив глава Полтавської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.



Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі.



Наші українські військові втрат не понесли", - йдеться в повідомленні.

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