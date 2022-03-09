Держдеп США радить всім американцям покинути Росію

Посольство США у Росії рекомендує американцям негайно залишити РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США 9 березня.

"Громадяни США повинні негайно покинути Росію, скориставшись одним з обмеженої кількості все ще доступних комерційних варіантів", - йдеться у релізі.

У посольстві заявили, що ситуація на кордоні РФ "постійно змінюється" і уточнили: сторінка на сайті Держдепу із цим сповіщенням щодня оновлюватиметься.

Рекомендації для громадян США, які планують залишити РФ, видали "з огляду на невизначеність обставин у цій країні після початку недавніх військових дій Росії в Україні", йдеться у повідомленні Держдепу.

Посол США в РФ Джон Салліван сказав сьогодні на брифінгу, щоб американці виїжджали "зараз", пише російське державне агентство "РІА Новини". За словами Саллівана, "російський уряд може закрити посольство" США у Москві.

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