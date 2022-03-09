Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Держдеп США радить всім американцям покинути Росію

13 11141
Держдеп США радить всім американцям покинути Росію
Посольство США у Росії рекомендує американцям негайно залишити РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США 9 березня.

"Громадяни США повинні негайно покинути Росію, скориставшись одним з обмеженої кількості все ще доступних комерційних варіантів", - йдеться у релізі.

У посольстві заявили, що ситуація на кордоні РФ "постійно змінюється" і уточнили: сторінка на сайті Держдепу із цим сповіщенням щодня оновлюватиметься.

Рекомендації для громадян США, які планують залишити РФ, видали "з огляду на невизначеність обставин у цій країні після початку недавніх військових дій Росії в Україні", йдеться у повідомленні Держдепу.

Посол США в РФ Джон Салліван сказав сьогодні на брифінгу, щоб американці виїжджали "зараз", пише російське державне агентство "РІА Новини". За словами Саллівана, "російський уряд може закрити посольство" США у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Что-то похожее они рекомендовали и относительно Украины за месяц до начала войны. С чего бы это предупреждение … А … аналогия
  • Muron
    значить свіфту пи....да
  • Денис Власенко addd82a7
    Значит будут бомбить Воронежь с начала а потом мацкву!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини