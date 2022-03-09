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Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО

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Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила у середу, 8 березня, що її країна поставить Україні системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Newsru із посиланням на CNN.

Міністр зазначила, що Велика Британія намагається уникнути прямої конфронтації між Росією та NATO, до якої призвело б створення безпілотної зони над Україною. Але, за словами Ліз Трасс, сучасні системи протиповітряної оборони є найкращою альтернативою "закритому небу".

Ліз Трасс також заявила, що Велика Британія виступає за повну заборону платіжної системи SWIFT у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс

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Топ коментарі

  • mora-sull Vovanovich
    Ну хоч у когось починають яйця відростати
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Великобритания наиболее бескомпромиссна в отношении оленеводов.
  • Veter Isinski
    Британцы - последние рыцари на планете!
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