Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила у середу, 8 березня, що її країна поставить Україні системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Newsru із посиланням на CNN.

Міністр зазначила, що Велика Британія намагається уникнути прямої конфронтації між Росією та NATO, до якої призвело б створення безпілотної зони над Україною. Але, за словами Ліз Трасс, сучасні системи протиповітряної оборони є найкращою альтернативою "закритому небу".

Ліз Трасс також заявила, що Велика Британія виступає за повну заборону платіжної системи SWIFT у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс