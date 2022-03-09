В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу відомства.
"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ. Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимоги законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.
Раніше партія "Єдина Росія" запропонувала націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.
Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".
"Ціна (рішення про закриття виробництв) – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – заявив Турчак.