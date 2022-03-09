Новини • Агресія Росії проти України, Війна

В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку

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В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку
Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу відомства.

"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ. Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимоги законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.

Раніше партія "Єдина Росія" запропонувала націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.

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Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".

"Ціна (рішення про закриття виробництв) – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – заявив Турчак.

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Топ коментарі

  • olele
    Легендарный Диван@d1one_one·9 ч

    🇦🇿 По сообщению мин обороны Азербайджана, «миротворцы» рф вышли со своих пунктов (вероятно их перекидывают в Украину).
    Вместо них зашли вдруг армяне: скорее всего, ближайшие 24-48 часов Азербайджан продолжит освобождения Карабаха.
    Байрактары уже начали наносить удары.
  • Юрий Педаченко
    Хороший документ! Повышает инвестиционную привлекательность
  • Назар Курта
    Они реально дебилы. Дальше ж конфискация забитых нефтью танкеров по искам против правительства РФ за изъятие активов. Премию Дарвина можно присудить целой стране?
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