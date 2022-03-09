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У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути, - ГУР Міноборони

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У збитих над Україною російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути, - ГУР Міноборони 01

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.

Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - йдеться у повідомленні.

У ГУР МО звертають увагу, що кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін.

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"Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. "Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - припускають українські розвідники.

Топ коментарі

  • MishaCom
    Тобто ***** непотрібні живі свідки на трибуналі.
  • Maksim Perepelitca
    Цю новину обов'язково мають прочитати кацапські пілоти .. . І їх дружини ..
  • Инженегр Инженегрович 7a1e6572
    Спасибо, парашют!
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