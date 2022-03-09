За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд, - Шмигаль
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Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення $1,4 млрд екстреної підтримки для України.
Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів екстреної підтримки", - сказав глава уряду.
За словами Шмигаля, США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України. Конгрес США невдовзі розгляне це питання.
Також Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн доларів.
"Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень - другий транш", - додав він.