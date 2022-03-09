Тимчасове цифрове посвідчення єДокумент з'явиться в "Дії"

Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. "єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".

У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент для громадян, які через війну залишилися без документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

За його словами, війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів.

"Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії", - зазначив прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищене окупантом майно можна буде зареєструвати через "Дію", - Шмигаль