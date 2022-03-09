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Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї

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Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним особам нищити російських окупантів із власної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері Верховна Рада. 

"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії рф, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Лицензия на санитарный отстрел кацапских свиней.
  • 5 копійок
    А сокирою мона?
  • Александр Карин
    Нуна.
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