Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї
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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним особам нищити російських окупантів із власної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері Верховна Рада.
"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії рф, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.