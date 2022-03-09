В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголошує на важливості запровадження дистанційного голосування народними депутатами України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Корнієнко повідомив, що законопроєкт про дистанційне голосування як автори підписали 241 народний депутат.

"Зараз потрібна ініціатива, яка допоможе нам в ті моменти, коли Верховна Рада України не зможе зібратися з якихось причин", - пояснив він.

За словами першого віцеспікера, онлайн голосування зможуть проводитися з важливих питань, але вони не стосуються змін до Конституції та будь-яких питань, які пов’язані з мирним процесом, з мирними договорами. Також, як стверджує Корнієнко, це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.

"Це потрібно на форс-мажорний випадок", - зауважив політик.

Він зазначив, що всі депутати працюють, причому значна частина - на блокпостах та у теробороні.

"Враховуючи взагалі логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні - це дві-три доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо. Тому важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії РФ", - додав він.

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