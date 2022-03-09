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В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко

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В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголошує на важливості запровадження дистанційного голосування народними депутатами України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Корнієнко повідомив, що законопроєкт про дистанційне голосування як автори підписали 241 народний депутат.

"Зараз потрібна ініціатива, яка допоможе нам в ті моменти, коли Верховна Рада України не зможе зібратися з якихось причин", - пояснив він.

За словами першого віцеспікера, онлайн голосування зможуть проводитися з важливих питань, але вони не стосуються змін до Конституції та будь-яких питань, які пов’язані з мирним процесом, з мирними договорами. Також, як стверджує Корнієнко, це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.

"Це потрібно на форс-мажорний випадок", - зауважив політик.

Він зазначив, що всі депутати працюють, причому значна частина - на блокпостах та у теробороні.

"Враховуючи взагалі логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні - це дві-три доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо. Тому важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії РФ", - додав він.

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Топ коментарі

  • Володимир Дмитрович
    Щоби з Оману, або з Єміратів вирішувати долю України?!
    Усіх, хто за таке проголосує на список для ССО!
  • Герхард
    А ці суки з СН даже під час війни продовжують пропихувати свій проект фальсифікації волевиявлення.
  • Ан Мур
    Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.
    Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
    Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
    Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
    Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.

    Володимир В'ятрович
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