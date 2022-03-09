США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на Guardian.
Кірбі розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою і "наголосив, що ми не підтримуємо передачу додаткових винищувачів ВПС України на даний час, і тому також не маємо жодного бажання бачити їх у нашому підпорядкуванні".
Кірбі також назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.
"По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону — це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони. Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір, що оспорюється, над Україною — головний доказ цього", - сказав він.
Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети "земля-повітря" та ПЗРК.
"По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою", - зазначив спікер Пентагону.
Він додав, що розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.
"Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що є альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжимо використовувати ці варіанти", - сказав він.