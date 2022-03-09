Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Порошенко вимагає негайно скликати Радбез ООН
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Рішуче засуджую нелюдську жорстокість російських окупантів. Вдатися до обстрілу пологового будинку та дитячої лікарні, що сталося сьогодні в Маріуполі, можуть хіба що справжні терористи. Світ повинен побачити ці фото і жахнутися", – наголошує п’ятий президент.
"Не може бути більш промовистого доказу злочинів путінського режиму, аніж сьогоднішній розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Досить прикриватися словами про "воєнну операцію", – обурюється Порошенко.
"Слід негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН, де зафіксувати і цей божевільний акт як злочин Путіна проти людяності і геноцид української нації. І це треба зупинити негайно!", – закликає Петро Порошенко.