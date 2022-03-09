Захисники Маріуполя сьогодні знищили більше десятка одиниць військової техніки окупантів, - "Азов"

Українські захисники в Маріуполі знищили сьогодні танки, БМП та більше десятка одиниць броньованої техніки російських окупантів.

Про це у Telegram повідомляє полк Азов, інформує Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя тримають оборону, окрема повага до поліції що патрулює і допомагає, чим може. Морпіхи сьогодні знищили 4 танки і 1 бмп. Азовці знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищено командно-штабну машину. Ворожої піхоти вже ніхто не рахує. Люди вірять в оборонців, вірять в Азов, багато хто не хоче виїжджати, багатьом нікуди. Іншим важливо зберегти дім, навіть коли він вже став руїною, але окупанти не мають права забирати не своє. Потрібно діяти всім разом, місто з 1 березня в оточенні. Це не лише територія, яку тримають Азовці, морпіхи та інші. Це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну.



За своїх дітей за своїх жінок за своїх батьків задля їх майбутнього!" - йдеться в повідомленні.

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