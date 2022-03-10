До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні 14-й день ганебної військової агресії росії. Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина. Але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі.

І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

Дякую за підтримку та допомогу!" - заявив він.

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Як повідомлялося, 28 лютого перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

Starlink — проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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