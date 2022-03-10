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Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість, - Зеленський

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Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоб убезпечити небо.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії", - зазначи він.

За словами Зеленського, Україна робить все, щоб нарешті убезпечити наше небо.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    совість їм повернути тре, і відчуття реальності - пару днів під бомбами, в підвалі, без води, тепла і їди.
  • alexandr shamov
    Браття, анализируем. США в срочном порядке приказали своим гражданам покинуть каазлабад, в Крыму, перед большим шухером, все судорожно пытаются спихнуть недвижуху...Хромая лошадь , без ультиматумов подорвала в Турцию , на переговоры с нами... Намечается генеральное наступление ро освобождению оккупированных территорий . И Запад в сторонке не будет наблюдать-бездействовать... Но сначала поступит ультиматум пыне, прекратить бомбометание и обстрел ракетами, как и вывести войска.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    вислати кожному світовому лідеру по упаковці памперсів.
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