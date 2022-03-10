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На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ

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На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ
Оперативна інформація станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.

Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

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Топ коментарі

  • Герхард
    Це невтішно, але зрозуміло.

    Не зрозуміло де наші резерви з 3/4 країни, які не перебувають в зоні бойових дій?
    Таке враження, що оточені міста вже 2 тиждні відбиваютьсч самостійно без будь-якої перспективи зняти облогу за допомогою підмоги.

    Наша стратегія полягає в тому, щоб кацапи або вбилися самі об оборону оточених міст або вбили всіх в цих містах?
  • время
    Україна вибрала єдиний надійний спосіб війни партизанський. Не великими групами знищують ворога. Зброю, яку НАТО дало Україні дуже підходить до такої війни. Ось тому цапи звіріють від безсилля. Вимотуємо та знищуємо ворога, а потім знесемо цапів в ад.
  • Urs
    Пенсіонінформбюро прискіпливо слідкує за розвитком оперативної обстановки в Україні, намагаючись побачити позитивні тенденції. Ітак, що ми маємо на вечір 14 доби спротиву?
    Сам спротив - цілком гідний. Подія дня - атака авіації російських злочинців на медичні установи Маріуполя. Пілоти ясно бачили, що атакують не військовий об'єкт, тому всі учасники цього злочину, включаючи тих, хто на аеродромі чіпляв бомби, заправляв пальним, навіть приніс і встановив бортовий самописець («чорна скринька», вона - помаранчевого кольору, якщо хтось не знав) - виконавці злочину та їх співучасники. ГПУ, сподіваюся на вас, як ніколи раніше. СЗР та ГУР нададуть прізвища цих вбивць.
    По операційних зонах - таке:
    Волинь: картопляне військо тусить в районах біля нашого кордону, але вмовити його вирушати на наші терени ні командуванню, ні спецслужбам РБ не вдається. Але до уваги сил ТрО маю донести меседж ГШ: у Рівненській та Львівській областях зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури ворожими ДРГ.
    Полісся: добряче пошматоване ЗСУ угруповання вторгнення (БТГр зі складу 29, 35, 36 армій, Тихоокеанського флоту та ПДВ) поспіхом відводиться до районів відновлення боєздатності. За поспіх каже той факт, що техніка і запаси кидаються будь-де. Деморалізовані голодні банди окупантів, що ще залишаються навколо Києва, днями шукали пригод в напрямку Фастова, знайшли, зазнали збитків, але ще не усвідомили всіх вад такої поведінки, відійшли, але гріховних думок ще не позбулися. Щодо дій наших піхотинців: маємо згадати бої в Сирії, де з'сувалося, що і досі вмотивований піхотинець здатний творити дива на полі бою. Там, правда, всі піхотинці були зі знаком «мінус», але нашу тезу підтвердили на 100%.
    Сіверщина: фортеця Чернігів лишається не по зубах угрупованню від 2, 41 армій та 90 танкової дивізії агресора. Буйнопомішані поки також не усвідомили всієї шкоди для здоров'я таких їх дій, форсували одною БТГр річку Трубіж та блокували автотрасу Е95 в районі Залісся. Знову ж таки по старій схемі зазнали втрат від оборонців. Судячи з того, що з рештків оперативних резервів під Чернігів висунулася БТГр зі складу 55 омсбр, окупант отримав добряче.
    Слобожанщина: дуже важкий напрям, ціла танкова армія не може перемогти нас на цих теренах. Безславно вмерти їй допомагають 6, 20 армії та 14 АК Північного флоту (загалом 23 БТГр). Своїм КПП до пекла це збіговисько обрало терени від Сум до Сєвєродонецька. Головний біль - Харків, дурна мрія - прорватися до річки Дніпро. Дуже жарко днями буде в Сумах, ворог готує повітряний десант, для чого нагнав вертольотів. Всі, хто на східному кордоні, Stinger тримайте під руками. І щоб вистрелив, зарядив і ще вистрелив. Щоб не бігати.
    Донбас: активно діють до 7 БТГр (сепарської псевдонародної псевдоміліції там - під 10 бригад, але лише по назві, щось притомне з них сформувати не сильно виходить, дятлів в касках зразку 1944 року та в берцах «батю в таких в Чечні зарізали» бачили всі). Від ідеї розширити бантустани до адмінкордонів Луганської і Донецької областей вони не відмовилися, але Олексійович має їх там як Лисий з Brazzers. Відповідь на це порно - спроби перетворити Маріуполь на купу щебню. До речи, основа ударних сил - 150 мсд, спеціально сформована для того, щоб було кому передати їх фетиш - Прапор Перемоги, що на Рейхстагу встановив українець лейтенант Берест. Було б цікаво цей Прапор захопити. Ну то - так, лірика.
    Таврія: їм там навіть бронепотяг дали! «Амур» називається. Угруповання серйозне, 17 БТГр (від 49 армії, 22 АК з Сімферополя, 20 мсд (тільки-но сформованої, тобто безтолкової) та ВДВ). Тримаються на рубежі від Херсону до Розівки. Спробували форсувати Південний Буг, з'ясували, що то - ріка. Глибока. Холодна. Повернулися у вихідне положення і там сидять. Думаю, сушать онучі.
    Південно-Бузький район: противник утримує рубіж Херсон - Каховка. Чим закінчився похід на Миколаїв і Вознесенськ громада знає.
    Пару-трійку висновків:
    1) черговий раз російське військо показало, що правила і звичаї війни для нього - порожній звук, Гаазькі конвенції - порожній папірець. Це не означає, що ми маємо опуститися до їх рівня. Ми маємо бути пильними і жорсткими, адже ворог підступний і аморальний в своїх діях.
    2) пара наступних діб - гарячі дні від Сум до Харкова і східніше від нього. Ворог готується активізуватися на півдні і, звісна річ, під Києвом. Але знищене ЗСУ та НГУ озброєння, спалені рухом опору тилові колони зробили гарну справу - відновлення боєздатності затягується, комунікації ворога розтягнуті, що дає нам широкий спектр можливостей ще більше ускладнити окупантам життя.
    3) Маріуполь, тримайся!!
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