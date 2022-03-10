Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс в середу прибула до Республіки Польща, де вже наступного дня відбудуться її зустрічі з польським державним керівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Планується, що Гарріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, обговорюватиметься питання щодо (надання Україні – ред.) літаків",- зазначається у повідомленні.

Чиновники адміністрації США зазначили, що несподівана для Вашингтона заява Польщі, яка пролунала напередодні, не завадить укладенню угоди про надання Польщі американських винищувачів F-16 взамін на польські МіГ-29, призначені для передачі українській стороні.

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Під час візиту до Польщі Камала Гарріс також планує зустрітися з біженцями з України й американськими дипломатами з київського посольства США, які зараз працюють у Варшаві.

Сама віцепрезидентка США також прокоментувала свої візити до Європи.

"Я прямую до Варшави (Польща), а пізніше цього тижня до Бухареста (Румунія). Ця поїздка відбувається у важливий момент, коли Сполучені Штати продовжують демонструвати єдність з нашими союзниками по НАТО та надавати підтримку народу України у відповідь на вторгнення Путіна в Україну",- зауважила Камала Гарріс у середу в повідомленні на офіційній сторінці у Твіттері.

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