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Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі
Віцепрезидентка США Камала Гарріс в середу прибула до Республіки Польща, де вже наступного дня відбудуться її зустрічі з польським державним керівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Планується, що Гарріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, обговорюватиметься питання щодо (надання Україні – ред.) літаків",- зазначається у повідомленні.

Чиновники адміністрації США зазначили, що несподівана для Вашингтона заява Польщі, яка пролунала напередодні, не завадить укладенню угоди про надання Польщі американських винищувачів F-16 взамін на польські МіГ-29, призначені для передачі українській стороні.

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Під час візиту до Польщі Камала Гарріс також планує зустрітися з біженцями з України й американськими дипломатами з київського посольства США, які зараз працюють у Варшаві.

Сама віцепрезидентка США також прокоментувала свої візити до Європи.

"Я прямую до Варшави (Польща), а пізніше цього тижня до Бухареста (Румунія). Ця поїздка відбувається у важливий момент, коли Сполучені Штати продовжують демонструвати єдність з нашими союзниками по НАТО та надавати підтримку народу України у відповідь на вторгнення Путіна в Україну",- зауважила Камала Гарріс у середу в повідомленні на офіційній сторінці у Твіттері.

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Топ коментарі

  • Андрей Луценко 71220ddd
    Мне вообще непонятно кто вообще придумал эту мантру, что если закрыть небо, то это прямой конфликт с Россией? То есть дать оружие для защиты это не прямой конфликт, а закрыть небо для защиты мирного населения это прямой??
    Помоему они сами придумали эту херню, Путин за неё ухватился и носятся теперь с этим бредом не зная что делат
  • Randall Flag da70119e
    Блин, такую херню развели с этими советскими самолетами. То дают, то не дают. То НАТО должно одобрить, то дайте им замену. Блин, та дайте их уже без всяких условий! Вы что - воюете сейчас??? Вам что угрожает??? И вы же в НАТо. Вас в любой момент могут прикрыть с воздуха союзники. Чего вы выдрючиваетесь???
  • Pan Lipko
    Могла б і до нас заскочити. Тут недалеко. Хоча б до Львова.
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