Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
"Планується, що Гарріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, обговорюватиметься питання щодо (надання Україні – ред.) літаків",- зазначається у повідомленні.
Чиновники адміністрації США зазначили, що несподівана для Вашингтона заява Польщі, яка пролунала напередодні, не завадить укладенню угоди про надання Польщі американських винищувачів F-16 взамін на польські МіГ-29, призначені для передачі українській стороні.
Під час візиту до Польщі Камала Гарріс також планує зустрітися з біженцями з України й американськими дипломатами з київського посольства США, які зараз працюють у Варшаві.
Сама віцепрезидентка США також прокоментувала свої візити до Європи.
"Я прямую до Варшави (Польща), а пізніше цього тижня до Бухареста (Румунія). Ця поїздка відбувається у важливий момент, коли Сполучені Штати продовжують демонструвати єдність з нашими союзниками по НАТО та надавати підтримку народу України у відповідь на вторгнення Путіна в Україну",- зауважила Камала Гарріс у середу в повідомленні на офіційній сторінці у Твіттері.