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Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров

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Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров
Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, Apple Pay в країні-агресорі також більше недоступний.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - зазначив він.

Також Федоров поінформував, що Apple Pay у Росії також більше недоступний.

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Urs
    Sasha Sotnik

    Пишет барышня из Москвы: "В Альфа-Банке трэш. Очередь на 3 часа, перестали выдавать обещанные 10000$, выдают по 5000$. Но люди заблокировали кассу, так как нет официального распоряжения. Теперь получить нельзя нисколько. Стоит ор."
    А в это время РФ бомбила роддом в Мариуполе...
  • Raised Right
    Отлично. Хрен вам, гадёныши, а не последний Хорайзон с Элден рингом. В тетрис играйте мрази. Там сейчас такой вой стоит по игровому сегменту, что описать невозможно. Если бы грохнуть им ещё Трово с Твичом-вообще была бы сказка.
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