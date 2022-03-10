Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров

Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, Apple Pay в країні-агресорі також більше недоступний.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - зазначив він.

Також Федоров поінформував, що Apple Pay у Росії також більше недоступний.

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