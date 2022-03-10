Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім

В адміністрації Джо Байдена заявили, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні слідкувати за тим, що Росія могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням", - йдеться в повідомленні.

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