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Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім

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Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім
В адміністрації Джо Байдена заявили, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні слідкувати за тим, що Росія могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США жодним чином не виступали проти передачі Польщею літаків Україні, - Псакі

Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Кацапія має бути стерта на порох. За всі злочини, що вони вчинили протягом своєї ********* історії.
  • Pan Lipko
    Так білий дім і про вторгнення завчасно попереджував. Якось не дуже вплинуло
  • время
    Смерть цапам!
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