За Україну приїхав воювати син британської депутатки Бен Грант

Син депутатки британського парламенту Бен Грант прибув добровольцем в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У повідомленні відзначається: "Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту. Про це пише Evening Standart. Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років.

Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.

Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю".

Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

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