Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей
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9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, є загиблі і поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,про це розказав Суспільному голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Люди йшли пішим маршрутом з міста і потрапили під ворожий обстріл.
Є загибла дівчина з Мени, четверо людей з Мени з легкими пораненнями зараз в лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.
Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку, повідомив міський голова Корюківки Ратан Ахмедов.
Загинув 19-річний хлопець з Новгорода-Сіверської громади, сказала мер міста Людмила Ткаченко.
Травмованих доставили до Куликівської лікарні.