Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей

9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, є загиблі і поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,про це розказав Суспільному голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Люди йшли пішим маршрутом з міста і потрапили під ворожий обстріл.

Є загибла дівчина з Мени, четверо людей з Мени з легкими пораненнями зараз в лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.

Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку, повідомив міський голова Корюківки Ратан Ахмедов.

Загинув 19-річний хлопець з Новгорода-Сіверської громади, сказала мер міста Людмила Ткаченко.

Травмованих доставили до Куликівської лікарні.

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