Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей

6 0104
Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей
9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, є загиблі і поранені.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,про це розказав Суспільному голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Люди йшли пішим маршрутом з міста і потрапили під ворожий обстріл.

 Є загибла дівчина з Мени, четверо людей з Мени з легкими пораненнями зараз в лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.

 Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку, повідомив міський голова Корюківки Ратан Ахмедов.

 Загинув 19-річний хлопець з Новгорода-Сіверської громади, сказала мер міста Людмила Ткаченко.

 Травмованих доставили до Куликівської лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 загиблих і 400 поранених: Чернігів живе і чинить спротив попри втрати

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини