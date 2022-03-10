Сейм Польщі затвердив закон про допомогу українським біженцям
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Польський Сейм прийняв закон про допомогу українським біженцям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє NEXTA.
"Польський Сейм затвердив закон про допомогу українським біженцям Біженці матимуть право користуватися державними послугами та охороною здоров’я, а також зможуть віддавати своїх дітей до польських шкіл. Також їх перебування в Польщі може тривати 18 місяців з можливістю продовження", - відзначається у повідомленні.