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На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

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На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв посилити санкції проти Росії та накласти на неї "максимальні економічні втрати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр пообіцяв ще більше посилити ці санкції, щоб накласти на Росію максимальні економічні витрати. Він окреслив роботу, яку проводить Великобританія, щоб надати Україні військове обладнання, необхідне для захисту", - йдеться в повідомленні.

Джонсон прокоментував обстріл пологового будинку військами РФ у Маріуполі і зазначив, що це є ще одним доказом того, що Путін нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Також Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великобританією народу України та сказав, що президент Зеленський заслужив захоплення та любов британського народу.

Читайте: Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    На Росію потрібно накласти - Боріс жжет...
  • Владимир c2a8b9e2
    Еще как, в прямом и переносном смысле! Надо еще учесть, что 350 млрд. доларов уже арестовано)))
  • три - пятнадцать
    як предостереження.
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