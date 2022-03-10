На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв посилити санкції проти Росії та накласти на неї "максимальні економічні втрати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр пообіцяв ще більше посилити ці санкції, щоб накласти на Росію максимальні економічні витрати. Він окреслив роботу, яку проводить Великобританія, щоб надати Україні військове обладнання, необхідне для захисту", - йдеться в повідомленні.

Джонсон прокоментував обстріл пологового будинку військами РФ у Маріуполі і зазначив, що це є ще одним доказом того, що Путін нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Також Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великобританією народу України та сказав, що президент Зеленський заслужив захоплення та любов британського народу.

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