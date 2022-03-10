У ЮНІСЕФ засудили варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ в Україні.
"Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі... Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги", – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел.
За її словами, "ця війна дітям та родинам України" завдає "жахливих втрат".
У своїй заяві вона додала: "Дітям України негайно потрібен мир!".