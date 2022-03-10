Через 7-10 днів Росія може спробувати "заморозити" війну в Україні, - Грозєв

Позиції російських окупантів слабшають, але РФ не хоче визнавати поразку.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, незабаром кровопролиття буде меншим і настане "незрозумілий період – закінчилася війна чи ні".

"Це питання тижня або може 10 днів. Позиції Росії слабшають, вони це розуміють, але їм буде вигідніше не називати цю війну закінченою. Тому що вони повинні зізнатись, що вона втрачена. Зупинити на якомусь "замороженому" етапі", - сказав він.

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