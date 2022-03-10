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Через 7-10 днів Росія може спробувати "заморозити" війну в Україні, - Грозєв

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Через 7-10 днів Росія може спробувати "заморозити" війну в Україні, - Грозєв
Позиції російських окупантів слабшають, але РФ не хоче визнавати поразку.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, незабаром кровопролиття буде меншим і настане "незрозумілий період – закінчилася війна чи ні".

"Це питання тижня або може 10 днів. Позиції Росії слабшають, вони це розуміють, але їм буде вигідніше не називати цю війну закінченою. Тому що вони повинні зізнатись, що вона втрачена. Зупинити на якомусь "замороженому" етапі", - сказав він.

Також читайте: Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Вангование в отношении москалей нас не интересует. Мы вмотивованi гнать их с нашей земли без остановки.
  • plotinus999
    Економіка фашистів розвалиться незабаром, і підтримувати армію стане просто неможливим. Кінець виродком, а перемога за Україною. Амінь.
  • Тетяна Тать
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    ви у тероборони спитайте з приводу чи вони захочуть заморозити
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