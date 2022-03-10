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Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський

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Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав загрозу російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю "блефом".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею. Інша справа - самогубцем", - сказав президент.

За словами Зеленського, будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель всіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує.

"Погроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю погрожують лише в тому випадку, якщо решта не спрацювала. Я впевнений, що Росія розуміє катастрофічні наслідки спроби застосування ядерної зброї", - пояснив глава держави.

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Топ коментарі

  • Gar
    Блеф. Но на слабо брать не нужно - он *бнутый.
  • Gar
    Непосредственного доступа к ядерному оружию у него нет. Подобный приказ генералы вряд ли "услышат" - ***** свои же удавят. Но с тем, что его нужно задавить, я согласен.
  • alexandr shamov
    Муйло "блефовало" и насчет вторжения. Блин , как шлепер ляпать , шо попало... Пойдем(те) шашлыки жарить... ЗЫ... Дядя Сэм, если че, предупредит.
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