Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський назвав загрозу російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю "блефом".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею. Інша справа - самогубцем", - сказав президент.
За словами Зеленського, будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель всіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує.
"Погроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю погрожують лише в тому випадку, якщо решта не спрацювала. Я впевнений, що Росія розуміє катастрофічні наслідки спроби застосування ядерної зброї", - пояснив глава держави.