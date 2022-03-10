Tesla збереже зарплати працівникам, які захищатимуть Україну зі зброєю в руках

Компанія Tesla щонайменше три місяці продовжуватиме виплачувати зарплати тим своїм працівникам, які вирішать повернутися в Україну, щоб захищати свою домівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.



"Для будь-яких співробітників Tesla, які є громадянами України, і яких попросили повернутися в Україну для проходження військової служби в запасі, ми зберігатимемо їхню роботу та заробітну плату протягом 3 місяців", - сказано в листі компанії до співробітників.



Також керівництво компанії повідомило про інші кроки, які зробила компанія для підтримки України.



Так, Tesla відкрила безкоштовні заправки на станціях, на кордонах з Україною, щоб підтримати тих, хто постраждав від вторгнення. Через кілька годин після впровадження Tesla надіслала місцевим власникам електронну пошту, повідомивши, що кілька станцій Supercharger поблизу України можуть безкоштовно використовуватися електромобілями Tesla та іншими електромобілями. Хоча Tesla офіційно не працює в Україні, будь-який із приблизно 5000 власників Tesla в країні може отримати доступ до безкоштовного зарядження на окремих станціях у Польщі, Угорщині, Словаччині.

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У листі співробітників Tesla також похвалили за те, що вони допомогли SpaceX, аерокосмічній компанії, яку також очолює генеральний директор Tesla Ілон Маск, запровадити в Україну свій супутниковий Інтернет-сервіс Starlink.