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Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN

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Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN
Росія від початку воєнного вторгнення випустила щонайменше 710 ракет по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Окрім того, російські сили стали ближчими до Харкова і Миколаєва.

Зазначається, що окупанти просунулися на 20 км і вже перебувають біля Харкова. Крім того, вони вже приблизно за 15 км на північ від Миколаєва.

Водночас не було помічено значних пересувань російських сил у напрямку Києва або Чернігова, хоча біля Чернігова продовжуються значні бойові дії.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Самі вони не горітимуть, Діма. А якщо згадати що багато проблем армії з озброєнням саме завдяки тобі, бери військовий квиток і дуй до військомату.
  • Bob Fayn
    дуже дякуєм, шо сказали за 710 ракет..ми вже відчули
  • Lvbnhj
    Горіти у пеклі москалі.
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