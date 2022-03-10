Палата представників США схвалила надання $13,6 млрд Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.
Зазначається, що приблизно половина ($6,8 млрд) усіх коштів для України піде на гуманітарну та економічну допомогу. Зокрема – $2,65 млрд на продовольчу та медичну допомогу. Інша половина – на підтримку обороноздатності України. Також ці кошти підуть на покриття витрат американських військових, які перебувають у країнах Балтії, Центральній та Східній Європі.
Початково загальна запланована сума допомоги становила $6,4 млрд. Тепер законопроєкт скерують до Верхньої палати Конгресу (Сенат).
"Сміливий, волелюбний народ України та наші союзники в регіоні отримають терміново необхідні інвестиції для боротьби з Володимиром Путіним та незаконним і аморальним вторгненням росіян", – йдеться у спільній заяві спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі та сенатора Чака Шумера (демократи).