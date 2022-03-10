Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - Волтерс

Командувач Європейського командування сил США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективнішим способом підтримки українських військових є додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний американський генерал в Європі зауважує, що військові ЗСУ "зараз відмінно використовують цю зброю", обмежуючи можливості російської бойової авіації вільно діяти.

Волтерс додав, що Україна вже має "численні" літаки, які здійснюють щоденні вильоти. Так, на його думку, додаткова їхня кількість не дасть ВПС ЗСУ відносної переваги.

За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.

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