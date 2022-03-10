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Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США

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Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США
Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх із втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, то ця цифра, як правило, приблизно втричі перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через бойові дії, що тривають.

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Топ коментарі

  • Шимус
    ну это фиксированные на видео и фото рузсня добавим сюда ышо тех кого перемололи за не посредственным участием арты и рекативов кто ласты склеил в мед эваке кто на столе у докторов имеем 10 к потерь
  • Шимус
    ой да туту помёт стал трезветь уже нету уря поцриотизма и воплей про тирумф рузге начинает оправдывается почему скупились по роже
  • Vedana
    Боже, що, животворяща конфіскація двох віл в Італії так подіяла ?

    Воно таке мерзенне, що я його морду навіть бачити не можу.
    Але, вони там всі такі.
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