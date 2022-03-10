Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США

Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх із втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, то ця цифра, як правило, приблизно втричі перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через бойові дії, що тривають.

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