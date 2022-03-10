Американська будівельна компанія припинила роботу в Росії і пожертвувала 1 мільйон доларів Україні
Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко засмучені трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні, і сподіваємося на мирне вирішення кризи. Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад 1 мільйон доларів США на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні"- сказано в заяві.
Caterpillar заявила, що призупиняє діяльність на російських виробничих потужностях, але шукатимк способи підтримки тамтешніх співробітників.
За підрахунком посла України в США Оксани Маркарової, за останні дні з Росії вийшло близько ста американських компаній. Зокрема, це зробили Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks.