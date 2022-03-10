Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині

Вперше від початку війни Росії проти України переговори обох країн виходять на рівень Міністерств закордонних справ. Сьогодні в турецькій Анталії відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, в Анталії відбудеться тристоронній саміт за участю Кулеби і Лаврова. Третім буде сам турецький міністр. За його словами, українські та російський колеги хотіли, щоб він взяв участь.

"Наша мета - якомога швидше зупинити конфлікт. Ми доклали зусиль, щоб зблизити наших російських і українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримували наші контакти без перерви. Після війни ми ще більше посилили цю роботу", - зазначив Чавушоглу.

За словами Кулеби, на зустрічі з Лавровим буде обговорюватися припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України.

"Говорити треба, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав він і додав, що хоче почути аргументи глави МЗС Росії.

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На переговорах в Анталії українська сторона висуне три вимоги:

припинення вогню

звільнення окупованих територій

вирішення гуманітарних питань

При цьому Кулеба розуміє, що від зустрічі з Лавровим не варто чекати прориву, але має намір використати цю можливість по максимуму.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що сьогоднішня зустріч покладе початок врегулюванню, зокрема, тривалому режиму тиші.

"Позиція Туреччини як ключової країни, здатної розмовляти з обома сторонами (Україною і Росією. - Ред.), дуже цінується в усьому світі", - зазначив він.