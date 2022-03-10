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Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу

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Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу
Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Про це йдеться в звіті Генерального штабу ЗСУ на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.

На п’ятнадцяту добу сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим ЗСУ продовжують прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

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"На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .

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На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    но останавливаться уже нельзя... кацапов надо выжигать до конца... если кацапы в своем остервенении и ненависти уже бомбят больницы, школы и жилые кварталы - только смерть станет той справедливой мерой, которой они заслужили... смерть кацапам! никакой пощады, никаких звонков мамкам на расию... кацап должен быть мертвым...
  • Яр Холодний
    Коли у них втрати в техніці стануть критичними! Вони вже зараз почали мобілізацію автомобілів загального призначення та "наливників" (чи ти думаєш - в Росії "патріотизмом" пояснюється малювання на транспорті в прикордонних районах знаку "Z" на різнокольорових вантажівках?) А от коли в них кількість танків та бронемашин різного типу досягне критично низької межі - вони почнуть "чесать репу"! Пам"ятаєш фільм "Гарячий сніг"? Слова командувача: "Главное - выбить у них танки!"? Тут - та сама ситуація" Перемелемо їх бронетехніку - тоді і наступать можна!
  • Vedana
    На все свій час.

    На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
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