Захисники Маріуполя вчора знищили майже 2 десятки ворожої техніки
Про це повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ
"Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день. Окрема вдячніть поліцейським, які патрулюють місто та допомагають його мешканцям. Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП. Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в повідомленні МВС, ворожої піхоти вже ніхто не рахує.
"Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною. Всі розуміють, що треба діяти гуртом та злагоджено, адже місто в оточенні з 1 березня. Це не лише місто - це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну", - йдеться в повідомленні.
9 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що було зірвано проведення зелених коридорів з Маріополя. Як тільки автобуси посувались до міста, ворог поинав бій. За його словами, ворога знищили, але росіяни також розуміли, де позиції українськог війська.