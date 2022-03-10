Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник

15 52256
Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник
Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є "морально неприйнятною" на тлі російських атак проти мирного населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив посол у ФРН Андрій Мельник.

"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок та дітей", – сказав він.

Також читайте: Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    меркель и шредер ВЗРОТИЛИ РАШИСТА ПУТЛЕРА ,закрывая глаза ,на все его преступления против человечества ! ИМ БЫЛО ТАК ВЫГОДНО ! ТЕРРАКТ С САМОЛЕТОМ Качинского ,Сирия БОМБЕЖКИ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ , убиства полонием в Лондоне , УБИЙСТВА ВСЕХ оппозиционных журналистов в РФ И так далее итп
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОВТОРЮЮ-НЕМАЄ НІЧОГО ДИВНОГО,ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ПІДТРИМУЮТЬ ХВАШИСТІВ НИНІШНІХ...
  • Garry Grant
    Просто немцы-моральные уроды. Так что для них всё в норме.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини