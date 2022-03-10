Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник
15 52256
Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є "морально неприйнятною" на тлі російських атак проти мирного населення України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив посол у ФРН Андрій Мельник.
"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок та дітей", – сказав він.