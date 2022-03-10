На Луганщині ворог продовжує перегрупування, щоб атакувати Сєверодонецьк та Рубіжне - голова ОВА
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телевізійного включення, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, найважчий день у нас був позавчора, коли російські фашисти обстріляли Сєверодонецьк. І в нас 10 цивільних загинуло" - сказав Гайдай.
За його словами, ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру. Є перебої з газом та електрикою.
"Вони вчора почали розсилку з телграмканалів: ви переходьте на нашу сторону і цей нацистський геноцид скінчиться", - розповів Гайдай про цинізм ворога.
Наразі території Старобільщини окуповані, ворог дійшов до Сватово. Це сталось через одночасний наступ, і щоб не потрапити в кільце українські військові вирівняли лінію фронту. Але всі великі міста лишаються під контролем України, зазначив Гайдай.
Як повідомив голова ОВА, росіяни постійно перегруповують сили, щоб наступати на Рубіжне чи Сєверодонецьк.