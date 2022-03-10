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"Якщо ви об’єднані проти нацистів, ви маєте закрити небо над Україною", - Зеленський звернувся до країн Заходу

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"Якщо ви об’єднані проти нацистів, ви маєте закрити небо над Україною", - Зеленський звернувся до країн Заходу
Якщо країни Заходу об’єдналися у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною, аби припинити цей терор.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

"Якщо ви об’єднані проти нацистів і цього терору, ви маєте закрити (небо над Україною. – Ред.). Не чекайте, що я запитаю вас про це кілька разів, мільйон разів. Закрийте небо. Закрийте небо і припиніть це бомбардування (росіян. – ред.)", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння Заходу щодо потенційної ескалації конфлікту та прямої конфронтації з Росією, що погіршить ситуацію, Президент відповів:

"Гірше для кого? Для наших сімей? Ні. Для них? Хто знає? Ніхто не знає. Але ми знаємо, що саме зараз це дуже погано, а в майбутньому буде пізно. Повірте, якщо така (ситуація з бомбардуванням міст. – Ред.) затягнеться, ви побачите, що вони (Захід. – Ред.) закриє небо (над Україною. – Ред.), але ми втратимо мільйони людей", - додав Зеленський.

За словами президента, якщо почнеться третя світова війна, то тільки тоді Захід зробить безпольотну зону над Україною.

"Але тоді буде вже пізно", - додав Зеленський.

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Глава держави сказав, що російські сили можуть окупувати Україну, але точно не зможуть перемогти українців.

Зеленський наголосив, що його країна не може зупинити війну проти Росії самостійно, а країни Заходу мають діяти зараз, поки не стало "занадто пізно".

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Топ коментарі

  • Ololosh Ololoshko
    Зеленский должен закрыть рот. Если вначале я подумал, что что то изменилось, то нет. Сейчас зеленый утырок начинает заново гнать бочку на НАТО, кричать про "закрытое небо", при этом Украина получила овер дох*я стингеров и прочих ништяков, а так же орать про "переговоры с путиным", что бы что? Конченый.
  • три - пятнадцать
    і пішло кіно-доміно - асфальтом не пробував?
    в любому випадку винувато буде НАТО.
  • Оксана Евтухова
    Я, моя країна... Вже починає дратувати. Зе що один на полі бою, дартан'яна тут зображає. Питання про просрані три роки, про шашлики на травневі свята, коли вже весь світ волав про напад, ще багато чого залишається.
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