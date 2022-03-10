"Якщо ви об’єднані проти нацистів, ви маєте закрити небо над Україною", - Зеленський звернувся до країн Заходу
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.
"Якщо ви об’єднані проти нацистів і цього терору, ви маєте закрити (небо над Україною. – Ред.). Не чекайте, що я запитаю вас про це кілька разів, мільйон разів. Закрийте небо. Закрийте небо і припиніть це бомбардування (росіян. – ред.)", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про занепокоєння Заходу щодо потенційної ескалації конфлікту та прямої конфронтації з Росією, що погіршить ситуацію, Президент відповів:
"Гірше для кого? Для наших сімей? Ні. Для них? Хто знає? Ніхто не знає. Але ми знаємо, що саме зараз це дуже погано, а в майбутньому буде пізно. Повірте, якщо така (ситуація з бомбардуванням міст. – Ред.) затягнеться, ви побачите, що вони (Захід. – Ред.) закриє небо (над Україною. – Ред.), але ми втратимо мільйони людей", - додав Зеленський.
За словами президента, якщо почнеться третя світова війна, то тільки тоді Захід зробить безпольотну зону над Україною.
"Але тоді буде вже пізно", - додав Зеленський.
Глава держави сказав, що російські сили можуть окупувати Україну, але точно не зможуть перемогти українців.
Зеленський наголосив, що його країна не може зупинити війну проти Росії самостійно, а країни Заходу мають діяти зараз, поки не стало "занадто пізно".