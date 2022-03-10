Міністерство оборони Канади передасть українському військовому відомству обладнання та озброєння на 50 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що найближчим часом Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн. Серед іншого в розпорядження українських військових надійдуть канадські камери високої роздільної здатності, які використовуються на військових безпілотниках, вертольотах тощо.

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