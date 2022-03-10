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Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн

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Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн
Міністерство оборони Канади передасть українському військовому відомству обладнання та озброєння на 50 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що найближчим часом Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн. Серед іншого в розпорядження українських військових надійдуть канадські камери високої роздільної здатності, які використовуються на військових безпілотниках, вертольотах тощо.

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Топ коментарі

  • Amber
    Щира подяка Канаді за допомогу , яка вкрай нам сьогодні потрібна 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
  • Ksenia VB
    В нас повно своїх мільярдерів. Щось не чула про їхню допомогу. Лише Порошенко.
    А решта найбагатших ?
  • Nikita Panasenko
    50млн це кошт 1-2 винищувачів, але ми вдячні за все що дають...
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