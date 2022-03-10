США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін

США хочуть допомогти Україні будь-яким можливим способом, але не хочуть, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Вона погодилася з оцінкою, активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці.

"Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку", - заявила вона.

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"Я читаю ті ж звіти, що і всі інші, і дійсно здається, що у росіян є деякі проблеми. Чесно кажучи, я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що це так, і я сподіваюся, що їхні проблеми продовжаться. Крім того, я сподіваюся, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість їхніх військ, а також, до речі, хоробрість сил територіальної оборони, які також захищають українські міста. Сполучені Штати будуть й далі щодня постачати Україні більше спорядження та оборонної зброї, і ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує", - додала Квін.

"Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів. Тобто США не можуть безпосередньо поставляти ці речі. Так що ми ведемо активні переговори з союзниками по НАТО, які могли б їх поставити. Що стосується Польщі, наприклад, то я знаю, що Польща була стурбована тим, щоб США могли заповнити її парк літаків. У них теж є побоювання щодо своєї безпеки. Ми активно намагаємося допомогти іншим країнам постачати техніку, якої потребує Україна, і яку українці навчені використовувати. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення зможуть швидко просуватися. Я розумію так само, як і ви, що важливий кожен день, і я знаю, що там, у Вашингтоні, вони також це знають", - пояснила дипломат.

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"Ми дійсно, з одного боку, хочемо допомогти Україні будь-яким можливим способом. З іншого боку, ми не хочемо, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною. Тому ми намагаємося зробити все, що в наших силах, в рамках не нагнітання або ескалації напруженості, а спроби її деескалації. І тому, коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього. Таким чином, Україна не виграє і може навіть постраждати сильніше, якщо вся ця пожежа розгориться. Тому ми намагаємося уникнути ескалації", - резюмувала вона.