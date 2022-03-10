Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні

В Україні в полоні перебувають 250-300 російських військовослужбовців строкової служби. Вони розповіли багато цікавих речей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Я можу сказати, скільки їх є в полоні, - їх там не менш як 250-300 осіб, тільки строковиків", - сказав Арестович.

Він звернув увагу, що 9 березня в Києві відбулася пресконференція за участю полонених строковиків.

"Строковики розповіли багато цікавих речей, строковики-розвідники 15-ї окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, так звані "миротворці", які входили в Нагірний Карабах і які до цього на Донбасі воювали. Вони дуже багато розповіли про Сирію і Донбас, і про сирійські методи в Україні, коли вони оточують міста, й оскільки армію перемогти не можуть, намагаються перемогти населення, як зараз у Маріуполі", - сказав Арестович.

За його словами, важко сказати, скільки російських строковиків воює в Україні, але немає жодного напрямку, де проходять бойові дії, щоб не було таких військовослужбовців.

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Арестович вважає, що мінімум половина особового складу російської армії, яка бере участь у війні в Україні, - це строковики.

"Мова йде про те, що тут, за моїми прикидками, не менш як 80-100 тис. строковиків", - заявив Арестович.

Також він вважає, що половина загиблих в Україні російських солдатів також строковики.