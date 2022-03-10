Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.
"Я можу сказати, скільки їх є в полоні, - їх там не менш як 250-300 осіб, тільки строковиків", - сказав Арестович.
Він звернув увагу, що 9 березня в Києві відбулася пресконференція за участю полонених строковиків.
"Строковики розповіли багато цікавих речей, строковики-розвідники 15-ї окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, так звані "миротворці", які входили в Нагірний Карабах і які до цього на Донбасі воювали. Вони дуже багато розповіли про Сирію і Донбас, і про сирійські методи в Україні, коли вони оточують міста, й оскільки армію перемогти не можуть, намагаються перемогти населення, як зараз у Маріуполі", - сказав Арестович.
За його словами, важко сказати, скільки російських строковиків воює в Україні, але немає жодного напрямку, де проходять бойові дії, щоб не було таких військовослужбовців.
Арестович вважає, що мінімум половина особового складу російської армії, яка бере участь у війні в Україні, - це строковики.
"Мова йде про те, що тут, за моїми прикидками, не менш як 80-100 тис. строковиків", - заявив Арестович.
Також він вважає, що половина загиблих в Україні російських солдатів також строковики.