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Google обмежує роботу Google Play в Росії

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Google обмежує роботу Google Play в Росії
Для росіян починають діяти чергові обмеження. Цього разу вони стосуються крамниці застосунків від Google.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - пише Михайло Федоров.

Пояснення від Google з'явилось і на сайті

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припиняємо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями. Це означає, що під час користувачі не зможуть купувати застосунки та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України

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Топ коментарі

  • Magomed Tolboev
    У кацапов свой интернет,у кацапов все свое. Кацапы впереди планеты всей. Даже материнские платы,видеокарты,процессоры сои у ******* путинских кацапов.😡😡
  • Микола Мазуренко
    Який удар! Козломорді цього не переживуть.
  • Randall Flag da70119e
    Нет чтобы полностью все отрубить. Начинается: "приостанавливает", "ограничивает", "частично замораживают". Боятся, что если потом все разрулится, то вернутся не смогут? Так не разрулится уже...
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