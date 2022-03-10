Для росіян починають діяти чергові обмеження. Цього разу вони стосуються крамниці застосунків від Google.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - пише Михайло Федоров.

Пояснення від Google з'явилось і на сайті.

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припиняємо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями. Це означає, що під час користувачі не зможуть купувати застосунки та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії."

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