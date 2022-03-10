Ескадри РФ відійшли від Одеси до Криму, висадки ворожого десанту поки не буде, - ОВА

Представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що ескадри Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

Про це він повідомив у зверненні в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів. Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають, поки що, наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться… Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу. Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна", - розповів він.

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Братчук додав, що загалом на південному напрямку "ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області".