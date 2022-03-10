О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада

Війська РФ сьогодні о 8:00 вчергове здійснили авіаналіт на Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий. Рашисти продовжують знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом. І не скориться, - йдеться у повідомленні.

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