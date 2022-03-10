Шимків пояснив, що відбувається з ліками в Україні і чому виникла нестача

В Україні є достатні запаси ліків, але є проблеми з їх доставкою через переміщення більшої кількості людей на Захід України та брак водіїв та аптек, які готові працювати в умовах бойових дій.

Про це написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український ринок лікарських засобів до початку війни мав всю необхідну номенклатуру та запаси. В грудні 2021 весь канал дистрибуції був переповнений лікарськими засобами (така вже є комерційна традиція), споживання лікарських засобів в аптеках протягом січня та лютого було дуже високим, і запаси мереж активно поповнялись виробниками", - зазначив Шимків.

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Але, коли почалася війна, відбулися наступні речі:

- Виникла потреба в препаратах інтенсивної терапії для госпіталів (травми, політравми, тощо) – самі ці потреби всіх без винятку госпіталів закривала Дарницяз перших годин війни, майже все за власний рахунок. Зараз Дарниця та Юрія-Фарм / Yuria-Pharm закриває цю потребу. Потреби в плазмі крові, як мені відомо закриває Biopharma.

- Закрилася частина аптек, бо фармацевти та працівники дистриб’юторів евакуювались, або бояться виходити на роботу (немає охорони)

- Водії, які розвозили товар або в ЗСУ, або в ТРО або зникли, іноді з вантажівками.

- В аптеках виник ажіотаж з боку волонтерів, які скуповують ліки коробами для ТРО та ЗСУ (які потім лягають на склади військових підрозділів), та ажіотаж з боку пацієнтів – вони скуповують додаткові запаси на "чорний день". Це викликає шалений відтік продукції з обмеженої кількості аптек, швидке поповнення яких не завжди можливе.

- Географічно попит споживання ще більше змістився у Західну Україну в зв’язку із переїздом туди великої кількості людей

- По окремим лікам іноземного виробництва, склади в Україні, нажаль, залишались зачиненими, а їх треба примусово відкрити та почати передавати ліки в Україні, а не везти їх з Європи чи США.

Шимків вказав, що зараз є запас продукції на 2 місяці споживання всієї України.

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Шимків закликав волонтерів шукати готових працювати в аптеках та водіїв, виробників він закликав відкрити склади.

"Потрібні ліки, які мають іноваційне походження (закриті патентами, обмежений об’єм, тощо), зокрема у міжнародній фармі, яка продовжує працювати в Росії. Міністерство охорони здоров'я України знає ці потреби і готовий координувати", - зазначив Шимків.

"Тактична медицина для військових. Є бажання купити ще CELOX, як Дарниця (10000 ми вже купили) – пишіть мені організуємо. Там купа запитів чітких та зрозумілих: турнікети, жгути, військові інструменти медика. І виробників цієї продукції в нас в країні майже немає", - додав він.

волонтерів він закликав не забирати всі ліки з аптек, а подумати про людей, які живуть поруч.