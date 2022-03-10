Сьогодні знову відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення, - Верещук

Сьогодні, 10 березня, о 9.00 за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки,й Білгородки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.