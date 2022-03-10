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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу понад 12 000 осіб,

танків  ‒ 335 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1105 од,

артилерійських систем – 123 од,

РСЗВ  - 56 од,

засоби ППО - 29 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів  – 81 од,

автомобільної техніки - 526 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!", - додали у Генштабі.

Слава Україні!

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
  • Serg Sergeev
    Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
    Это реально удобрения.
  • Ісідора
    Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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