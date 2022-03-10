Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:
особового складу понад 12 000 осіб,
танків ‒ 335 од,
бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
артилерійських систем – 123 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 29 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 526 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!", - додали у Генштабі.
Слава Україні!